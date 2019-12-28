إيفانكا ترامب تلمح إلى استقالتها من العمل لأجل والدها

2019/12/28 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

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رفضت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التأكيد على ما إذا كانت ستستمر في منصبها، كمستشارة لوالدها، في حالة إعادة انتخابه لفترة

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