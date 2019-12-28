الحشد الشعبي يتصدى لهجوم “داعشي” جنوب الموصل

2019/12/28 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

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اعلنت قيادة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تصدي قواتها لتعرض داعشي جنوب الموصل.

وقالت القيادة في بيان تلقته "العهد نيوز" إن " قوات اللواء

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