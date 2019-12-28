رشيد غويلب - في عام 2019 توازنات سياسية وبرلمانية متغيرة / ملف الخروج من الاتحاد الأوربي سبب تراجع اليسار البريطاني

2019/12/28 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب وفق منظمة "شلتر" الخيرية، استمرت الأزمة الاجتماعية في بريطانيا العظمى خلال عام 2019.وبلغ عدد المشردين في إنكلترا بمفردها 280 ألفا.ووفق المعطيات الحكومية تضاعف عدد المشردين، في عموم بريطانيا، في سنوات 2010 – 2018 ثلاث مرات.وهناك قرابة 2 مليون مواطن يعتمدون في تغذيتهم على مطابخ المعدمين.وعلى سبيل المثال تتوقع مدينة مانشستر عجزا في تمويل مكافحة التشرد مقداره 900 ألف جنيه إسترليني.ويعود ذلك الى ا......

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