أحمد صبحى منصور - يسألونك عن ( عبد الملك بن مروان )

2019/12/28 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور جاءتنى أسئلة من أحد المواقع عن الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان.بعثت لهم الإجابات وإنتظرت النشر فتأخر , والعادة فى هذه الحالة أن أبادر بالنشر فى موقعنا وفى الحوار المتمدن.يستوى إن نشروه فيما بعدُ أم لا .بغض النّظر عن أسئلتهم أضع الإجابات : 1 ـ هناك مؤسس للدولة ثم هناك من يوطّدها .أبوبكر هو مؤسس الخلافة الأولى ، أما عمر إبن الخطاب فهو الذى وطّدها .معاوية هو مؤسس الدولة الأموية ، أما......

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