قرية شيخنس، شرقي شنگال تعاني من نقص في الخدمات

2019/12/28 | 21:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذياب غانم قرية شيخنس، الواقعة في شرقي شنگال وبالتحديد في منطقة باب الخان (خانا شهوانيا) بعد تحريرها من عناصر تنظيم داعش الارهابي، سرعان ما عاد اليها البعض من اهاليها الذين يهتمون بتربية المواشي وقطاع الزراعة، عودتهم اجبرتهم على ان يرسلوا ابناءهم الى مركز قضاء شنگال او ابقاءهم في المخيمات ليستمروا بالدراسة الى …

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