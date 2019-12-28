الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي جنوب الموصل

2019/12/28 | 21:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، اليوم السبت، الى تعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل.

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