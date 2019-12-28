وزير الخارجية يبحث دعم العلاقات الثنائية مع نظيره العماني

2019/12/28 | 21:47 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، مع نظيره العماني يوسف بن علوي العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها.وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت “الغد برس” نسخة منه إن “الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره العُمانيّ يوسف بن علويّ”.واضافت “جرى بحث تعميق العلاقات الثنائيّة، وتفعيل سُبُل تدعيمها بما يعود بالنفع على شعبي ...

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