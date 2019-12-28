كتائب حزب الله ترد على صالح بشأن الطائرة المسيرة

2019/12/28 | 21:47 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- رد المسؤول الامني في كتائب حزب الله ابو علي العسكري، اليوم السبت، على رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن ما ذكره بخصوص الطائرة المسيرة.وقال العسكري في تغريدة على تويتر وتابعتها /SNG/، إنه “بعد ما ذكره برهم صالح للـ(اندبندنت) بخصوص الطائرة المسيّرة… كتائبُ حزب الله تؤكّد أنها لا تواجه الأذناب، ولا تستنزف طاقاتها معهم، ...

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