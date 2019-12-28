الأمم المتحدة تعتمد قرارا لصالح الروهينغا والأقليات في ميانمار

2019/12/28 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، قرارا يدعم حقوق اللاجئين الروهينغا المسلمين والأقليات في ميانمار.

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