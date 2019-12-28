بالفيديو.. تحطم طائرة مدنية في ولاية لويزيانا الامريكية وانباء عن مقتل ركابها

2019/12/28 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تحطمت طائرة خفيفة، كان على متنها 6 أشخاص، قرب مدينة لافايتت بولاية لويزيانا جنوبي الولايات المتحدة، وفق ما أوردت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية، اليوم السبت.

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