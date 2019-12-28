2019/12/28 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بتنظيم خط ساخن مع السليمانية لمواجهة خطر عناصر تنظيم داعش الذي باتت تهدد المحافظتين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بروز خطر تنظيم داعش ضمن قاطع كولجو على الحدود بين ديالى والسليمانية وتسجيل اول هجوم قبل أشهر معدودة، أدى الى سقوط ضحايا في قوات الامن الكردية، مما دفع الى ولادة خط ساخن بين القوات الامنية المشتركة المرابطة على الحدود الفاصلة بين كلا المحافظتين".

وأضاف المصدر، أن "قوات الاسايش أطلقت نداء لطلب العون من قوات الجيش بعد تعرضها لهجوم قبل أشهر تحركت على إثره الدوريات الأمنية على وجه السرعة لتوفير غطاء ناري عن بعد لحماية قوات الامن الكردية واخلاء الجرحى"، لافتاً إلى أن "الحادثة عززت من الموقف بين قطعات الامنية في كل المحافظتين".

وتابع، أن "الخط الساخن أصبح ضرورة لمواجهة خطر داعش الذي برز مؤخرا في مناطق فاصلة بين كل القوتين ضمن حدود ديالى والسليمانية، إضافة إلى تامين طريق جلولاء –كلارا الذي يعد من الطرق المحورية الهامة في قطاع النقل".

وخلال الاشهر الماضية، تعرض منطقة كولجو على الحدود الفاصلة بين ديالى والسليمانية وتتبع إلى الأخيرة، لعدة هجمات من قبل تنظيم داعش، اسفرت عن مقتل واصابة عدد من قوات الامن الكردية "الاسايش".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، السبت، تصدي احد الويتها لهجوم داعشي جنوبي الموصل.

وذكرت المديرية في بيان، ان "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، تصدت الى تعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوبي الموصل".

وبينت ان "ق

بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، السبت (28 كانون الأول، 2019) عن مصير قادة ومسلحي تنظيم داعش الذين يلقى القبض عليهم خلال العمليات العسكرية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية القت القبض

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة نينوى، السبت، باشتباك قوات الحشد الشعبي، مع مسلحي تنظيم داعش جنوبي الموصل.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات الحشد الشعبي (لواء ٤٤ انصار المرجعية)، اشتبكت مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش&

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خط ساخن بين ديالى والسليمانية لمواجهة خطر مشترك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خط ساخن بين ديالى والسليمانية لمواجهة خطر مشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).