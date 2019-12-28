سائرون تساند رئيس الجمهورية وتطالب البناء بترك سياسة فرض الأسماء عليه

2019/12/28 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت إلى تجاوز “الكتلة الأكبر” واتهمت الحلبوسي بالانحياز لانتمائه بغداد – وعد الشمري: أعلنت قائمة سائرون، أمس السبت، مساندتها لموقف رئيس الجمهورية برهم صالح عمّا أسمته رفضه تكليف شخصيات لا تتوافر فيهم شروط المتظاهرين لرئاسة الوزراء، داعية إلى تجاوز موضوع الكتلة الأكثر عدداً في حسم المنصب، وفيما أتهمت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالانحياز إلى ...

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