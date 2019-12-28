نيوزويك: 11 إلى 14 صاروخاً ضرب قاعدة كي وان في كركوك وإيران في دائرة الاتهام

2019/12/28 | 21:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: ذكرت صحيفة نيوزويك، في تقرير لها نشرته يوم امس السبت، أن 11 إلى 14 صاروخا ضرب مساء اول أمس الجمعة، قاعدة “كي وان” العسكرية في محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل مقاول أميركي واصابة آخرين.وتشير الصحيفة الأميركية، إلى أن “مسؤولين في الاستخبارات القوا باللوم على جماعات تقول الولايات المتحدة إن إيران ...

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