ضبط عائلة عراقية بجوازات سفر فرنسية مزورة في مطار بغداد

2019/12/28 | 22:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت هيأة المنافذ الحدودية-مديرية منفذ مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، من ضبط عائلة عراقية متكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة يرومون السفر الى الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية.

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