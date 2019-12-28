أينَ آلمُفَكّر في آلعراق!؟

2019/12/28 | 22:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي/ فيلسوف كوني يدّعي البعض أحياناً في مقالاتهم وكتبهم و تعليقاتهم، بأنّ في العراق أنقلاب وثورة ثقافية وفكرّية وأدبيّة ودينيّة ..بل البعض سمّى بغداد بعاصمة الثقافة العربية, وهذا […]

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