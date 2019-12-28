ضبط عائلة مكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة في مطار بغداد الدولي

2019/12/28 | 22:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيأة المنافذ الحدودية/مديرية منفذ مطار بغداد الدولي من ضبط عائلة عراقية متكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة يرومون السفر الى الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية.[…]

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