ضبط عائلة من 5 اشخاص بحوزتها جوازات ’’فرنسية’’ مزورة في مطار بغداد

2019/12/28 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت (28 كانون الأول، 2019) ضبط عائلة مكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة في مطار بغداد الدولي.

وذكرت الهيأة، في بيان، أن سلطاتها في "مديرية منفذ مطار بغداد الدولي تمكنت من ضبط عائلة عراقية متكونة من خمسة أشخاص بحوزتهم جوازات سفر فرنسية مزورة يرومون السفر الى الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية"، مبينة أن ذلك جاء "بعد عرض الجوازات إلى الفحص والتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أن كل الجوازات مزورة".

وأشارت الى "إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة المطار لغرض عرضها على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم السبت، بتنظيم خط ساخن مع السليمانية لمواجهة خطر عناصر تنظيم داعش الذي باتت تهدد المحافظتين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بروز خطر تنظيم داعش ضمن قاطع كولجو على ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، السبت، تصدي احد الويتها لهجوم داعشي جنوبي الموصل.

وذكرت المديرية في بيان، ان "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، تصدت الى تعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوبي الموصل".

وبينت ان "ق

بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر أمني رفيع في محافظة ديالى، السبت (28 كانون الأول، 2019) عن مصير قادة ومسلحي تنظيم داعش الذين يلقى القبض عليهم خلال العمليات العسكرية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية القت القبض

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