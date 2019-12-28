غازي فهد يقود العين الإماراتي للفوز الثاني تواليا

2019/12/28 | 22:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي العين الإماراتي فوزه الثاني تحت قيادة مدربه العراقي غازي فهد ضمن دوري الخليج الإماراتي.واستلم فهد دفة الفريق بشكل مؤقت ويقدم نتائج مميزة رفقة الفريق العيناوي.وهزم العين نظيره الوحدة بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاخير.وسجل هدفا العين عبد الله اسماعيل في مرمى فريقه ولابا كودوفو.

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