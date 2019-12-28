2019/12/28 | 22:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة ،اليوم السبت، أنه تم تنفيذ قانون المرور الجديد المتعلق بالغرامات والعقوبات الجديدة المفروضة على المركبات منذ شهر تشرين الأول الماضي.وقال الناطق باسم مديرية المرور العميد عمار وليد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “هناك تغييرات جديدة طرأت على الغرامات ، وأنه بناء على توجيهات وزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة:خفض 55% من رسوم المركبات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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