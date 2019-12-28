تحالف البناء مصر على ترشيح اسعد العيداني

2019/12/28 | 22:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، السبت إن تحالفه لن يُرشح اي شخصية لرئاسة الوزراء، غير محافظ البصرة الحالي، اسعد العيداني.وذكر الموسوي،، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، اقر […]

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