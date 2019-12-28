2019/12/28 | 22:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ،امس الجمعة إمكانية إلغاء الضريبة المفروضة على شركات الهاتف في موازنة العام المقبل.وذكر الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، أن “الضريبة فرضت على شركات الهاتف النقال بموجب قانون الموازنة المالية لعام 2019 ، ومن الممكن الغاؤها في حال وصول قانون موازنة العام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية: ضريبة تعبئة خطوط الهاتف النقال بحكم الملغية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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