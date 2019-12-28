2019/12/28 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حسن_عجمي تتنوّع النظريات العلمية والفلسفية وتتصارع فمنها المادية و منها المثالية.
تاريخ الإنسان تاريخ الصراع بين المادية والمثالية.
لكن هل من الممكن حلّ هذا الصراع و تخطيه؟يُصوِّر العديد من العلماء والفيزيائيين الكون على أنه مادي يتكوّن من ذرات مادية و صفاتها.
من منظور النموذج العلمي والفلسفي المادي , الكون آلة و محكوم بمبادىء آلية كما أوضح العالِم غاليليو والفيزيائي نيوتن.
لكن من منظور النموذج الع......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن عجمي - هل الكون مادي أم مثالي؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تاريخ الإنسان تاريخ الصراع بين المادية والمثالية.
لكن هل من الممكن حلّ هذا الصراع و تخطيه؟يُصوِّر العديد من العلماء والفيزيائيين الكون على أنه مادي يتكوّن من ذرات مادية و صفاتها.
من منظور النموذج العلمي والفلسفي المادي , الكون آلة و محكوم بمبادىء آلية كما أوضح العالِم غاليليو والفيزيائي نيوتن.
لكن من منظور النموذج الع......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسن عجمي - هل الكون مادي أم مثالي؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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