حسن عجمي - هل الكون مادي أم مثالي؟

2019/12/28 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_عجمي تتنوّع النظريات العلمية والفلسفية وتتصارع فمنها المادية و منها المثالية.تاريخ الإنسان تاريخ الصراع بين المادية والمثالية.لكن هل من الممكن حلّ هذا الصراع و تخطيه؟يُصوِّر العديد من العلماء والفيزيائيين الكون على أنه مادي يتكوّن من ذرات مادية و صفاتها.من منظور النموذج العلمي والفلسفي المادي , الكون آلة و محكوم بمبادىء آلية كما أوضح العالِم غاليليو والفيزيائي نيوتن.لكن من منظور النموذج الع......

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