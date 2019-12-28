2019/12/28 | 22:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “ڤيان صبري” تُكذب ما نُشِر في مواقع التواصل عن رفع بارزاني دعوى قضائية ضد مواطن من الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/28 | 22:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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