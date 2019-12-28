الحشد يتصدى لهجوم ارهابي داعشي جنوب مدينة الموصل

2019/12/28 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الموصل

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، التصدي لهجوم لتنظيم “داعش” جنوب مدينة الموصل.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه، ان

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