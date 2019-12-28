أكثر من 1.7 مليار موقع على شبكة الانترنت

2019/12/28 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلق الفيزيائي البريطاني، تيم بيرنرز لي، بـCERN في سويسرا، أول موقع إلكتروني على الإطلاق (WorldWideWeb) في 6 آب عام 1991.وبحلول نهاية عام 1992، أُطلقت 10 مواقع على شبكة الإنترنت.وبعد أن أتاحت CERN تقنية W3 للجمهور على أساس خال من حقوق الملكية في عام 1993، بدأ الإنترنت في النمو تدريجيا ليصبح شاملا للجميع.[…]

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