تحذير من مخاطر مشروب الصودا على ضغط الدم

2019/12/28 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مشروب الصودا أو المشروبات الغازية هي من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة أولئك الذين هم في عمر الشباب والذين يتناولونها بشكل خاص إلى جانب الوجبات السريعة، وهم يظنون أنها تساعدهم على الهضم بشكل أسرع، كما أنها تتمتع بنكهات مختلفة لذيذة المذاق ومنعشة.ولكن الحقيقة أن هذه المشروبات تخبئ الكثير من الضرر للصحة […]

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