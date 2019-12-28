2019/12/28 | 22:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سمت الهيئة الادارية لنادي الشرطة مديرا لفريق الكرة بعد خسارة الفريق امام الشباب السعودي ضمن بطولة الاندية العربية.

وأعلن النادي عبر مكتبه الاعلامي ان ادارة النادي سمت صالح راضي مديرا لجهازة الكرة واستلم عمله منذ اليوم.

وسبق وان اشوف صالح على تدريب العديد من الاندية منها الزوراء والقوة الجوية .

وتسلم راضي لمنصبه لايعني استغناء النادي عن مدربه حيث يبقى اليتش مدربا للفريق.

وأعلن النادي عن وجود معسكر للفريق في عمان من السابع وحتى التاسع عشر من الشهر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يعين صالح راضي مديرا لجهاز الكرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يعين صالح راضي مديرا لجهاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).