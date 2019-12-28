توتنهام يسقط بفخ التعادل امام نوريتش ستي في الدوري الانكليزي

2019/12/28 | 22:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سقط توتنهام في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام مضيفه نورويتش سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب كارو رود، ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية نورويتش ماريو فرانسيتش (18) وسيرجي أورييه بالخطأ في مرماه (61)، بينما سجل هدفي توتنهام كريستيان إيركسن (55) وهاري كين (83).

وبتلك النتيجة رفع نورويتش سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى 30 نقطة في المركز الخامس.

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