عمليات كركوك تكشف عن مهمة القوات القادمة من بغداد

2019/12/28 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد عمليات كركوك الفريق الركن سعد الحربية ،اليوم السبت ، عن طبيعة عمل القوات الأمنية القادمة من بغداد الى المحافظة.

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