يوفنتوس يرفض طلب آرسنال

2019/12/28 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رفض نادي يوفنتوس السماح بانتقال أحد لاعبيه إلى صفوف آرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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