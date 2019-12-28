بعد اشتداد المعارك فيها.. قائد عمليات نينوى يصل الى جزيرة الحضر

2019/12/28 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ نينوى

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بوصول قائد عمليات نينوى، نومان الزوبعي الى جزيرة الح...





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