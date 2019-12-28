منزل واحد… تعرّف إلى أصغر جزيرة مأهولة بالسكان!

2019/12/28 | 22:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جزيرة الغرفة الواحدة فقط، أو “Just Room Enough”… هكذا يسمي الأميركيون الجزيرة التي لا تتجاوز مساحتها الـ 3300 قدم مربع، أي ما يعادل 310 أمتار مربعة فقط، والتي تتألف من منزل واحد، وشجرتين جميلتين إلى جانبه، إذ تُعتبر أصغر جزيرة مأهولة بالسكان في العالم أجمع.وتقع الجزيرة الأميركية الأصغر في أرخبيل يضم آلاف الجزر الصغيرة […]

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