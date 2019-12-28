الملوك في خيام مهلهلة.. سعدون ضمد

2019/12/28 | 23:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الإعلامي سعدون محسن ضمد: قتلتموهم، ولا زلتم تفعلون وبشكل شبه يومي، جربتم معهم جميع الاساليب الارهابية الوحشية الدنيئة: قنص، اغتيالات، اختطاف، تعذيب، تهديد، اتهامات.تسللتم بين صفوفهم، واحرقتم وسرقتم ونهبتم باسمهم، في محاولة لصوصية لتشويه سمعتهم، ولم يهتز لهم موقف ولا تهاوت لهم عزيمة.وها هم يحاصروكم في منطقتكم الغبراء.يجلسون في خيم اعتصامهم […]

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