الحكمة: مشكلة تسمية رئيس للحكومة الانتقالية لا علاقة لها بمن ترشحوا للمنصب كأسماء.

2019/12/28 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، محمد جميل المياحي، السبت 28-12-2019، إن مشكلة تسمية رئيس للحكومة الانتقالية لا علاقة لها بمن ترشحوا للمنصب كأسماء.وذكر المياحي الذي يشغل منصب محافظ […]

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