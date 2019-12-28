الكناني : ليس من مصلحتنا تهديد رئيس الجمهورية برهم صالح

2019/12/28 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب عن كتلة صادقون في البرلمان أحمد الكناني على التصريحات التي تحدثت عن تهديد رئيس الجمهورية برهم صالح من قبل قوى سياسية، بشأن تكليف مرشح لرئاسة الوزراء.وقال الكناني […]

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