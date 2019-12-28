185 دائرة حكومية ستغادر الملفات الورقية

2019/12/28 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / بشير خزعل

كثفتْ وزارة الاتصالات جهودها لتحويل عمل بعض الدوائر الحكومية من الورقي الى الالكتروني ضمن مـشـاريـع الـحـوكـمـةِ الالـكـتـرونـيـة.

وقالَ الـوكـيـل الاقـــدم لـلشـؤون الفنية في الوزارة امــيــر الـبـيـاتـي: ان “مـلاكـات شـركـة الاتـصـالات والمعلوماتية تعمل لتنفيذ المـشـروع الخاص بـتـحـويـل 185 مــن عـمـل دوائـــر كـتـاب العدول من ورقي الى الكتروني”، مشيراً الـى ان “وتائر عمل الفنيين والمهندسين تـتـصـاعـد مــن اجــل انــجــازه وادخــالــه لـلـخـدمـة تـجـريـبـيـاً قــبــل نــهــايــة الــعــام الحالي”.



واكـد ان “المـشـروع سيعمل على تطوير واقــع دوائــر الـكـتـاب الـعـدول وان هناك بـرامـجـيـات سـيـتـم الـتـعـامـل مـعـهـا من خـــلال المـــشـــروع بـتـسـيـيـر مـعـامـلات المـواطـنـين، وتــم الـتـنـسـيـق مـع شـركـات تابعة للقطاع الخاص ستنجز المشروع بـالـتـعـاون مـع مـلاكـات الـشـركـة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة للوزارة من اجل انجازه في الموعد المحدد”.

واشار الى ان “المــشــروع سـيـحـدث طـفـرة نوعية فـي عمل هـذه الـدوائـر وسينهي الروتين اليومي عبر الاستغناء عن العمل الورقي واعتماد الاساليب الالكترونية التي تختصر الوقت والجهد، وسيدخل المــشــروع لـلـخـدمـة تجريبياً في جانب الكرخ حال الانتهاء مـن تنفيذ مـراحـلـه قـبـل تعميمه على بــقــيــة المــحــافــظــات مــن اجـــل مـتـابـعـة تـطـبـيـقـه عـلـى ارض الــواقــع ومـراقـبـة نجاحه وانعكاساته على المواطنين.



ولــفــت البياتي الـــى ان “المـــشـــروع نــفــذ ضـمـن مـــواصـــفـــات مــتــطــورة وحــديــثــة فـي البرامجيات، حيث كـان الـتـعـاون ما بين الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشـركـات الـقـطـاع الـخـاص مثمراً بهذا الصدد”.

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