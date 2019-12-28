القوات الأمنية تؤكد استعدادها لأي طارئ في كركوك

2019/12/28 | 23:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تُواصل القوات الأمنية عمليات ملاحقة الارهابيين الفارين، اذ تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى، من القبض على داعشيين اثنين احدهما المسؤول عن بيت المال والجباية والزكاة في الموصل، في حين أكد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، ومسؤول عمليات الشمال في الحشد الشعبي، ان قوات الحشد والقوات الامنية مستعدتان لأي طارئ في كركوك. وذكر بيان للمديرية، تلقته "الصباح"، ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في فصيل استطلاع قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فوج حماية القيادة وقسم الاستخبارات فيها على اثنين من الإرهابيين في منطقة حي الرسالة ايمن الموصل، بينهم المسؤول عن بيت المال والجباية والزكاة"، مبيناً "انهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

واضاف، ان "قوة اخرى من مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 داهمت مخبأ يضم 938 مسطرة تفجير و 276 عبوة ناسفة في قرية النصر التابعة لقضاء مخمور بمدينة الموصل"، موضحاً ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بإخراج المواد وتفجيرها في المكان المخصص لذلك من دون حدوث أضرار".

وفي غضون ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار، القبض على ارهابي في منطقة الزنكورة بمدينة الرمادي.

واشار بيان اخر، الى ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء مشاة 38 ، تمكنت من القبض على احد الارهابيين في منطقة الزنكورة بمدينة الرمادي"، مشيراً الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

أما في ديالى، القت القوة الأمنية، القبض على 8 مطلوبين خلال عملية أمنية في ناحية أبي صيدا.

وذكر مصدر أمني، أن "نتائج عملية فرض القانون التي انطلقت منذ ايام في ناحية ابو صيدا شمال شرق بعقوبة، القت القبض على ثمانية مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وعودة الأسر النازحة بعد فرض الامن والاستقرار في الناحية" .

واوضح، ان "القوات الامنية المتواجدة في ناحية ابو صيدا مستمرة مهمامها الامنية لحين أنهاء المشكلات والنزاعات والاطمئنان على الوضع الامني الداخلي".

الى ذلك، أكد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن سعد الحربية، ومسؤول عمليات الشمال في الحشد الشعبي يلماز النجار، ان قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية مستعدتان لأي طارئ بكركوك.

وذكر بيان للحشد، ان "مسؤول عمليات الشمال في الحشد الشعبي استقبل قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية بشكل عام ووضع كركوك بشكل خاص، وأكدا ان القوات المسيطرة على كركوك مستعدة لأي طارئ يهدد أمن المنطقة، مشددين على ان قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في خدمة أهالي كركوك عامة".

بينما، أكدت خلية الإعلام الأمني، سقوط عدد من القذائف داخل معسكر "كي وان" في محافظة كركوك.

واوضح بيان للخلية، ان "اربع قذائف هاون سقطت داخل معسكر K1 في محافظة كركوك"، مشيراً الى "اصابة منتسب".

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