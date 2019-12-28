2019/12/28 | 23:14 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقف متظاهرون عراقيون الإنتاج في حقل الناصرية النفطي بعدما أغلقوا جميع الطرقات المؤدية إليه مطالبين بوظائف.



وينتج الحقل الواقع جنوب البلاد نحو مئة ألف برميل يوميا عادة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: توقف الإنتاج في حقل الناصرية بسبب إغلاق متظاهرين الطرق المؤدية إليه) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: توقف الإنتاج في حقل الناصرية بسبب إغلاق متظاهرين الطرق المؤدية إليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).