اعتقال عدد من مثيري الشغب في كربلاء

2019/12/28 | 23:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، اعتقال عدد من مثيري اعمال التخريب والشغب في محافظة كربلاء المقدسة، مشيرا إلى أن غالبية من تم اعتقالهم تبين انهم مخمورون.وقال المصدر، إن “القوات […]

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