2019/12/28 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الجيش يقتل 6 من عناصر "داعش" الارهابية هاجموا مقرا للحشد جنوب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/28 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش يقتل 6 من عناصر "داعش" الارهابية هاجموا مقرا للحشد جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش يقتل 6 من عناصر "داعش" الارهابية هاجموا مقرا للحشد جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).