عمليات نينوى: الوضع الامني في قضاء الحضر مستقر تماما

2019/12/28 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

اكد قيادة عمليات نينوى، اليوم السبت، باستقرار الوضع الامني للمحافظة وعدم وجود أي تهديدات.

وقال قائد عمليات المحافظة اللواء الركن، نومان الزوبعي، بحسب

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