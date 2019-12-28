“علم الأشباح” تخصص جديد لطلبة الطب في الهند !!

2019/12/28 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قوبل إعلان جامعة هندية مرموقة ببدء تقديمها تخصصا لطلاب قسم الطب، تعلمهم خلاله كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يزعمون أنهم يرون الأشباح، أو أنها تتملكهم وتتجسد فيهم، بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.ووفقا للتقارير، فقد أقرت جامعة “باناراس هندو”، ومقرها مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش شمالي البلاد، تخصصا لــ”دراسات الأشباح” مدته 6 شهور ابتداء من […]

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