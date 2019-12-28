الحشد الشعبي يعلن مقتل ستة عناصر من داعش اشتركوا بالهجوم على اللواء 44 جنوب الموصل

2019/12/28 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ نينوى

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم داعش، اشتركوا بالهجوم على اللواء 44 بالحشد جنوب الموصل.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طيران الجيش العراقي، تمكن مساء اليوم من قتل ستة عناصر بتنظيم داعش الإرهابي كانوا ضمن المهاجمين لقاطع اللواء 44 بالحشد الشعبي جنوب الموصل".

وكانت مديرية الحشد الشعبي، قد أعلنت اليوم السبت، تصدي احد الويتها لهجوم داعشي جنوبي الموصل.

وذكرت المديرية في بيان، ان "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، تصدت الى تعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوبي الموصل".

وبينت ان "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، إلى تعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".

قبل ذلك، افاد مصدر امني من داخل محافظة نينوى، السبت، باشتباك قوات الحشد الشعبي، مع مسلحي تنظيم داعش جنوبي الموصل.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "قوات الحشد الشعبي (لواء ٤٤ انصار المرجعية)، اشتبكت مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش داخل الوادي الاحمر غرب قضاء الحضر جنوبي الموصل".

واكد المصدر ان "الاشتباكات الان دخل الوادي الأحمر بالمنطقة"، مشيرا الى "تدمير نفق تابع لداعش قرب وادي الثرثار جنوب قضاء الحضر بقصف جوي لطائرات التحالف الدولي".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الحشد الشعبي، السبت، تصدي احد الويتها لهجوم داعشي جنوبي الموصل.

وذكرت المديرية في بيان، ان "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي، تصدت الى تعرض شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوبي الموصل".

وبينت ان "ق

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