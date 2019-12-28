مصادر طبية: 43 رصاصة وشظية وستين جرحا وكسرا في جسد الزكزاكي

2019/12/28 | 23:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستون جرحا وكسرا وثلاثة واربعون شظية لا تزال في جسم زعيم الحركة الاسلامية في نيجريريا الشيخ ابراهيم زكزاكي الذي لا يزال معتقلا لدى الحكومة النيجرية حتى الآن.مصادر طبية واقرباء […]

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