مهرّج إيطالي يُخرج من تحت مخلّفات داعش إبتسامة العودة والوطن

2019/12/28 | 23:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24– جميل الجميل بلدة كرمليس التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لمدّة ثلاثة أعوام وملأ أديرتها وأماكنها الأثرية بالأنفاق والركام والأنقاض، إلّا أنّ أهلها عادوا وبدأوا بإعادة الحياة تدريجيا إلى ما كانت عليه، لكنّ مخلفات وآثار داعش لا زالت ذكراها موجودة، لهذا إرتأت منظمة جسر إلى (UPP)، ضمن مشاريعها في إعادة التماسك الإجتماعي …

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