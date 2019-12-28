فرص استمرار عبد المهدي تتزايد بقوة

2019/12/28 | 23:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغني أن الحوارات التي تجري منذ أيام في اروقة سياسية وبرلمانية وتنسيقيات بشأن استمرار السيد عادل عبد المهدي، اتسعت خلال اليومين الماضيين بعد تعقد أزمة ترشيح بديل بما ينذر بانحدار […]

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