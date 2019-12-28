الدفاع تحتسب الرتبة الاعلى لمتقاعدي 2010

2019/12/28 | 23:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

وجّهتْ وزارة الدفاع أمس السبت دعوة إلى الضباط المحالين على التقاعد قبل العام 2010.

وذكر بيان للوزارة تلقته “الصباح” انه “استناداً لما جاء في المادة (2) من القانون رقم (41) لسنة 2013 – قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، حصلت موافقة وزير الدفاع على احتساب راتب تقاعدي على أساس راتب الرتبة الأعلى ممن قضى في رتبته الأخيرة (8) سنوات فأكثر من ضباط الجيش السابق المشمولين بالقرار التشريعي رقم 30 لسنة 2005 والمعادين الى الخدمة بعد 9/4/2003 والمحالين على التقاعد قبل 8/2/2010”.

وأشار البيان إلى “الضباط البالغ عددهم بحسب الوجبات، الوجبة الثالثة (500) ضابط، الوجبة الرابعة (500) ضابط، والوجبة الخامسة (276) ضابطاً”.

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