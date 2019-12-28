اليوم.. القضاء يجري قرعة اختيار قضاة كردستان

2019/12/28 | 23:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أعلنَ مجلس القضاء الاعلى أمس السبت موعد قرعة اختيار المفوضين من قضاة إقليم كردستان.

وذكر بيان للمجلس، تلقته “الصباح” ان”مجلس القضاء الاعلى يدعو لحضور قرعة اختيار المتبقين من اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي سيتم اجراؤها من قبل القضاة في اقليم كردستان اليوم الاحد”.

واضاف ان” القرعة ستجرى في مقر مجلس القضاء الاعلى الكائن في الحارثية موقع ساعة بغداد”.

وكان مجلس القضاء الأعلى اجرى في وقت سابق قرعة اختار خلالها 5 من أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واثنين من المستشارين، بينما أرجأ اختيار اثنين آخرين جراء عدم ورود أسماء المرشحين من إقليم كردستان.

وذكر بيان للمجلس أن القرعة أسفرت عن فوز 5 قضاة هم عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد.

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