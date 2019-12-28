بالصور.. العجلة والصواريخ التي استهدفت قاعدة K1 العسكرية في كركوك

2019/12/28 | 23:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت “يس عراق” على صور تظهر العجلة والصواريخ التي استهدفت قاعدة K1 العسكرية المشتركة في محافظة كركوك ليل امس الجمعة، والتي قتل فيها متقاعد أميركي إثر القصف، حسب ما أعلن التحالف الدولي اليوم السبت.وكشف مسؤولون أميركيون وعراقيون، السبت، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية عراقية تضم قوات أميركية في مدينة كركوك […]

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