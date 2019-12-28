الجبوري يقرر الغاء نظام العدادات ولجنة المولدات الحالية

2019/12/28 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم السبت، الغاء نظام العدادات ولجنة المولدات الحالية.

وقال الجبوري في بيان تلقت "العهد نيوز"، إنه "تم الغاء

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